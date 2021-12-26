В Европе заговорили о шестой волне коронавируса

В странах ЕС доминирует омикрон-штамм

Штамм "омикрон" обнаружен уже в 111 странах. В Бельгии, где этот вариант коронавируса стал доминирующим, сегодня начинают действовать новые, более строгие ограничения. Во Франции впервые с начала пандемии зафиксировали свыше ста тысяч случаев за сутки. По всему миру массово отменяют авиарейсы в связи с нехваткой экипажей из-за роста заболеваемости.

Первые после Рождества выходные дни в Бельгии омрачены данными Минздрава. "Омикрон" стал доминирующим в стране. А уже через неделю, говорят врачи, новым штаммом будут инфицированы 90% заболевших ковидом. Не добавило праздничного настроения бельгийцам и решение правительства. На время рождественских каникул власти ужесточают санитарные требования, сообщает "ТВ Центр".

Проверки QR-кодов в ресторанах Парижа теперь проводят чаще. Полицейские ищут французов, которые пользуются поддельными сертификатами. Нарушителям сегодня грозят не только штрафы, но и тюремное заключение. За стуки зарегистрировано почти 105 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом - для страны это рекордный показатель.

В Европе уже говорят о шестой волне коронавируса. Улицы и площади Лиссабона опустели, закрыты бары, кафе и клубы. Каникулы в школах решили продлить. В Португалии омикрон подтвержден у 60% заболевших ковидом.

Авиакомпании по всему миру столкнулись с проблемой: сотрудники болеют, работать некому. Да и пассажиры всё чаще отменяют поездки. Из-за вспышки коронавируса прервал поход и корабль ВМС США Milwaukee. На борту введён карантин, экипаж не может вернуться в порт и уже вторые сутки остаётся на рейде в Карибском море.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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