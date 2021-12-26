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В парк "Патриот" прибыл поезд Победы

13:12
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

В передвижном музее девять тематических вагонов

Поезд Победы, посвящённый Великой Отечественной войне, прибыл в подмосковный парк "Патриот". Уникальный передвижной музей включает в себя девять тематических вагонов, каждый из которых рассказывает о важнейших событиях военных времён.
Новый поезд Победы запустили на "серой" линии московского метро

Поезд запустили в октябре прошлого года. За это время его посетили более 230 тысяч человек, а маршрут состава прошёл через 75 городов России и Белоруссии.

Он будет находиться в парке "Патриот" до 16 января. Посетить поезд можно по предварительной регистрации на сайте проекта, сообщает "ТВ Центр".

Торжественная встреча совпала с открытием традиционного зимнего фестиваля. В парке зажгли огни на новогодней ёлке, а для гостей открыли каток, тюбинговые горки и хоккейную площадку.

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