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Новый год приходит в Кронштадт

13:44
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

В городе царит атмосфера праздника

Тысячи огней, яркие фотозоны и атмосфера волшебства - праздник пришёл в Кронштадт. Закрытый раньше военный городок теперь стал центром притяжения для местных жителей и туристов. Там, где раньше был пустырь, открыли новый парк, а на ёлке зажгли иллюминацию.
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Когда огромная городская территория, десятилетиями огороженная глухим военным забором, вдруг превращается в сказочный лес с новогодней ёлкой, волшебными фонариками, парусами таинственного фрегата вдали, даже взрослый поверит в чудо.

Долгое время весь Кронштадт вообще считался военным городом, даже въезд на остров Котлин, где он расположен, был по пропускам. Теперь это целый туристический кластер, из серии "увидеть обязательно". Военные корабли на рейде, фортификационные цитадели вокруг острова, маяки. А теперь ещё и каждый квадратный метр - фотозона. Аллея под ковром из огоньков, качели с видом на Финский залив…

Во время прогулки можно прикоснуться к истории военно-морского флота России и даже постоять за настоящим штурвалом. Это парк напоминает московский парк "Зарядье", говорят местные жители. Такие же цветные шары, уютные улочки, интересные скамейки. Важное отличие: этот парк стоит на берегу не реки, а моря.

Музейно-исторический парк "Остров фортов" - это продолжение масштабного проекта по возрождению старинного города моряков.  Организаторы посвятили его императору Петру I, основателю Кронштадта, учредителю празднования Нового года в нашей стране. В следующем году ему исполняется 350 лет. Парк открыт для всех, вход бесплатный.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Новогодняя иллюминация в Кронштадте
Новогодняя иллюминация в Кронштадте
Новогодняя иллюминация в Кронштадте
Новогодняя иллюминация в Кронштадте
Новогодняя иллюминация в Кронштадте
Новогодняя иллюминация в Кронштадте
Новогодняя иллюминация в Кронштадте
Новогодняя иллюминация в Кронштадте
Новогодняя иллюминация в Кронштадте
Новогодняя иллюминация в Кронштадте
Новогодняя иллюминация в Кронштадте
Новогодняя иллюминация в Кронштадте
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