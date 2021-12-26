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Путин рассказал об ответе России в случае отказа НАТО от гарантий безопасности

12:58
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

Реакцию Москвы выработают военные эксперты

Владимир Путин допустил самые разные ответы на отказ НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности. Реакция Москвы будет зависеть от предложений военных экспертов, пояснил президент.
Озвучены действия России при отказе НАТО от предложений по безопасности

"Он (ответ – прим. ред.) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Он подчеркнул, что наша страна направила свои предложения США и другим странам НАТО не для того, чтобы что-то забаллотировать и прекратить. Россия стремится достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически в рамках конкретных документов, пояснил глава государства.

Ранее в российском МИДе пояснили, что в случае отказа государств НАТО от заключения соглашений по безопасности, им придётся иметь дело с военно-технической альтернативой. Так сказал замминистра иностранных дел Александр Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live". По его словам, Россия может перейти в режим создания контругроз.

На прошлой неделе Москва предложила США и другим странам НАТО заключить договор о гарантиях безопасности. Документ состоит из девяти пунктов, в том числе, в нём есть требование исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение Украины к альянсу. Совместное обсуждение договорённостей намечено на январь 2022 года.

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