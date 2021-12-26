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За три дня в мире из-за коронавируса отменили 6 тысяч авиарейсов

16:43
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

Пилоты болеют или сидят на самоизоляции

Почти шесть тысяч авиарейсов отменили в мире за последние дни из-за коронавируса. Подсчётами занимался итальянский телеканал TGcom24, используя сервис Flightaware.
Новые страны закрывают авиасообщение с Африкой из-за "омикрона"

Основной причиной отмены такого числа рейсов журналисты телеканала называют новую волну коронавируса, вызванную штаммом "омикрон". Из-за этого многочисленные пилоты, члены экипажей и другие сотрудники авиакомпаний оказались на самоизоляции.

Кроме того, многие люди, которые раньше отправлялись в рождественские и новогодние путешествия, отказались от своих планов в связи с ухудшающейся ситуации с коронавирусом. В Европе после появления омикрон-штамма заговорили о шестой волне ковида.

Штамм "омикрон" появился в ЮАР в ноябре 2021 года. Учёные обнаружили в нём большое число мутаций. Практически все страны мира прекратили авиасообщение с государствами Южной Африки и ввели локдауны. Многие европейцы встретили католическое Рождество в условиях жёстких ограничений.

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