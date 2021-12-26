Как преобразилась Москва в 2021 году

Открылись станции метро и социальные объекты

Конец года - время подводить итоги. 2021-ый встречали с надеждой - коронавирус отступит, границы откроются, а экономика воспрянет ото сна. В каком-то смысле всё так и случилось.

Но всё же к допандемийному, и как теперь кажется, беспечному ощущению реальности, мир пока так и не вернулся. Впрочем, вряд ли это повод для грусти. Было и немало хорошего. Каким москвичи запомнят 2021 год (смотрите видео).

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