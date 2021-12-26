Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В регионе ожидаются метель и сильный ветер

МЧС предупредило жителей столичного региона о метели, снежных заносах и ветре до 17 метров в секунду. Такие погодные условия сохранятся до конца дня 26 декабря.

На дорогах будет скользко, водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и не превышать скоростной режим. Также не стоит совершать внезапных манёвров и стараться не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

В свою очередь московский комплекс городского хозяйства тоже призвал горожан быть внимательными из-за непогоды и обратился к водителям с аналогичными рекомендациями.

Снегопад начался в Москве более суток назад. С этого времени снег идёт с небольшими перерывами. Московские коммунальщики работают в усиленном режиме. Техника выходит на дороги круглосуточно.

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