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Девятилетней Алисе Тепляковой рекомендовано уйти из МГУ

14:38
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

Девочка может получить психологическую травму

Девятилетней студентке МГУ рекомендовано приостановить обучение в вузе. Алиса Теплякова может получить психологическую травму и столкнуться с проблемами в семье.
Появилось видео драки отца 9-летней студентки МГУ с преподавателями

О рисках обучения девочки-вундеркинда в высшей школе написал в своём письме член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Александр Асмолов.

Он обратился к руководству Совета выйти с предложением в государственные органы для приостановки, как он выразился, опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой. Выдержки из письма Асмолова публикует РИА Новости.

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу и в начале этого учебного года поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Как выяснилось на этой неделе, девочка не посещала занятия, а на днях её отец устроил скандал и драку с охранниками во время сдачи Алисой экзамена по введению в психологию.

Он пытался без средств индивидуальной защиты пройти на факультет, но был остановлен. Охрана изолировала отца Тепляковой в аудитории и вызвала полицию. Девочка была свидетельницей этой сцены.

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