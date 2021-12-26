Галкин признался, что устал жить в помпезном замке

Он скучает по Москве

Максим Галкин устал от жизни в помпезном замке. Юморист хочет перебраться в обычную московскую квартиру.

Артист принял участие в шоу рэпера Басты "Вопрос ребром". Речь зашла о знаменитом жилище Галкина и Пугачёвой – построенном в средневековом стиле замке в подмосковной деревне Грязь.

"Периодически, конечно, хочется чего-то современного. Более того, если делать квартиру в Москве, с удовольствием сделал бы её в современном стиле", - сказал Галкин. По его словам, замок в Подмосковье только снаружи похож на старинную крепость. Внутри он – обычный дом с классическим интерьером и прямыми линиями.

Известно, что высота замка – примерно шесть этажей. Там есть лифт, большой холл, несколько спален и санузлов. Судя по фотографиям из соцсетей Галкина и Пугачёвой, стены их жилища украшены дорогими картинами.

Копию средневекового замка Галкин начал строить в 2006 году. Строительство крепости обошлось в несколько десятков миллионов рублей и закончилось в 2011 году. Тогда же Максим Галкин и Алла Пугачёва официально оформили свои отношения, длившиеся с начала нулевых.

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