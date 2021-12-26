Кремль напомнил о рисках для Украины в случае войны в Донбассе

Это грозит большими потерями

Конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос украинской государственности. Об этом ещё раз напомнили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" сказал, что и в Киеве, и в Вашингтоне это знают.

Песков подтвердил, что Москва готова обсуждать с Владимиром Зеленским двусторонние отношения, но общаться с ним в качестве стороны конфликта на Донбассе не будет.

"Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит, что, если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения", - сказал Песков.

На вопрос, может ли Зеленский приехать на встречу глав государства СНГ, которая на следующей неделе пройдёт в Санкт-Петербурге, Песков со смехом ответил: "Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает".

Говоря о мифах, которые сейчас подогреваются на Западе, о российской военной угрозе и якобы даже планах нападения на Украину, Песков отметил: Россия никогда ни на кого не нападала первой, но у других стран не получилось сделать её жертвой.

Мифы о российской агрессии против Украины начали раздувать на Западе около двух месяцев назад. Сначала об этом писала пресса, потом стали звучать обвинения со стороны политиков. Россия не раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а все передвижения войск по территории страны – внутренне дело государства.

На прошлой неделе Москва предложила США и другим странам НАТО подписать соглашение о гарантиях взаимной безопасности. Переговоры на эту тему должны начаться в январе 2022 года.

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