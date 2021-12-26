Издевательство над женщинами: Зеленского просят отменить скандальный приказ Минобороны

Петиция набрала 7 тысяч подписей

Владимира Зеленского просят отменить приказ Минобороны, требующий поставить на воинский учет сотни тысяч женщин. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

На этой неделе на Украине вступил в силу приказ Минобороны, утвердивший перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет.

В армию женщин пока призывать не собираются, но не вставшие на учёт не смогут устроиться на работу. Встать на воинский учёт женщинам, в том числе беременным и с грудными детьми, предлагается до конца 2022 года.

В петиции ситуация названа "безобразием" и "издевательством над женщинами". Её авторы требуют незамедлительно отменить скандальный приказ военного ведомства. Пока петиция собрала около семи тысяч подписей. Для того, чтобы её рассмотрел президент, необходимо минимум 25 тысяч подписей.

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