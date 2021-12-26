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Более 40 машин пострадали в двух ДТП на трассе в Башкирии

18:23
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

Водителям помогают сотрудники МЧС

В Башкирии из-за сильной метели было отменено около 60 пригородных и междугородних автобусных рейсов. Несколько автобусов, которые были застигнуты непогодой в пути, вернулись в пункты отправления.

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На ряде автодорог региона ограничено движение грузовых автомобилей, маршрутных и легковых такси. В течение дня на разных участках трассы Уфа-Оренбург произошли два массовых ДТП, сообщает "ТВ Центр".

В одном из них столкнулись 11 попутных   автомобилей, в другом – тридцать. В Туймазинском районе образовался затор на трассе М-5 "Урал", в нём оказались несколько десятков машин. Помощь водителям оказывают сотрудники полиции и МЧС. 

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