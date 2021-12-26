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Японию накрыл мощный снегопад: отменены сотни авиарейсов

18:33
  • воскресенье
  • 26 декабря 2021

Людей просят не выходить из дома

На Японию обрушился сильнейший снегопад. Две крупнейшие авиакомпании отменили более сотни рейсов.

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Только в центральной префектуре Ниигата за ночь выпало около 90 сантиметров осадков, на западе острова Хоккайдо - до 40 сантиметров. Циклон сопровождается сильным порывистым ветром.

Власти попросили граждан по возможности не покидать свои дома и не садиться за руль, чтобы избежать аварий. Особенно это касается жителей прибрежных районов.

Холодный фронт движется вглубь островов. Метеорологи говорят, что непогода продлится по меньшей мере до вторника, 28 декабря, сообщает "ТВ Центр".

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