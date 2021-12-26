Собянин пригласил москвичей на зимнюю прогулку

Погода этому способствует

Сергей Собянин пригласил москвичей на прогулку. "В московских парках - сказочное настроение. Морозный воздух, катки, лыжные трассы - всё, что нужно для здоровья. Коньки и лыжи можно брать напрокат", - написал мэр у себя "ВКонтакте".

Погода в столичном регионе – как раз для прогулок. В последние два дня идёт снег, температура воздуха – не ниже минус десяти градусов.

В Москве насчитывается более ста парков и зон отдыха. Многие из них приспособлены для занятий зимними видами спорта – там есть катки и лыжные трассы, прокат снаряжения.

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