Лариса Гузеева не может оправиться после коронавируса

Актриса всё равно работает

Лариса Гузеева никак не может оправиться после перенесённой болезни. Актриса и телеведущая долгое время провела в больнице в Коммунарке с коронавирусом. Врачи смогли спасти ей жизнь, но из-за гормональной терапии, которую пришлось применить, Гузеева располнела.

Кроме того, звезду "Жестокого романса" мучают одышка, отёки рук и ног, наблюдаются проблемы с памятью – всё то, о чём говорят врачи как о последствиях болезни. Несмотря на все неприятности, Гузеева всё равно работает.

"Я сейчас страшная невозможно... Это такой кошмар, когда ты раздутая как шар… Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь - борьба", - приводит её слова kp.ru ("Комсомольская правда").

Ларисе Гузеевой 62 года. Она известна ролью Ларисы Огудаловой в картине "Жестокий романс". Сейчас актриса работает на телевидении и ведёт программу "Давай поженимся!", за что её нередко называют главной свахой страны.

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