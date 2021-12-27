Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

У Близнецов будет роскошный день, а Скорпионам звезды советуют не пытаться обмануть судьбу

Гороскоп на сегодня, 27 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

День будет наполнен любовью и общением. Вы сможете наладить утраченные контакты, вернуть доверие близких и зарядиться позитивными вибрациями от маленьких членов семьи.

Тельцы

Вселенная решит проверить вас на прочность. Кто-то из родственников спровоцирует ситуацию, неприятно затрагивающую вас. Постарайтесь отключить эмоции.

Близнецы

Впереди роскошный день, в котором найдётся место каждому, кому вы дороги. Придётся много разговаривать и шутить, но вы виртуозно владеете этим навыком. Так что просто будьте собой.

Раки

Сегодня постарайтесь остаться дома, чтобы избежать конфликтов с начальством. Позволить себе войну вы можете только в том случае, если работа вам давно надоела.

Львы

Деловая встреча, запланированная на сегодня, не принесет ожидаемых результатов. Вы можете либо пустить все на самотек, либо прислушаться к звездам и перенести ее на следующий год.

Девы

Вам сложно определиться, ведь сейчас вам нравятся несколько человек. Старайтесь ничего не предпринимать, не торопить события, но и не отказывайтесь от предложенных возможностей.

Весы

Сегодня удача полностью на вашей стороне. Она посылает вибрации счастья, которые станут союзниками на пути к правильному решению. Делайте то, что велит сердце. Разум иногда слишком критичен.

Скорпионы

Не пытайтесь обмануть судьбу, играя в поддавки. Сейчас вы делаете выбор в пользу человека, который не принесет вам ровным счетом ничего.

Стрельцы

Впереди интересный насыщенный день, который принесет массу знакомств и впечатлений. Люди будут стремиться к вам, а ваша задача - дарить им внимание и любовь.

Козероги

Отношения с окружающими не заладятся, так что даже не пытайтесь объяснять свою точку зрения. Просто плывите по течению и оставайтесь максимально расслабленными.

Водолеи

Научитесь ценить людей. Вы слишком часто отказываетесь от близких в пользу новых знакомых. Старая поговорка актуальна как никогда.

Рыбы

Спрячьтесь от суеты этого дня за своими творческими проектами. Вам ни к чему сейчас дополнительный стресс от общения с окружающими.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram