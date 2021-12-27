Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

У Близнецов будет роскошный день, а Скорпионам звезды советуют не пытаться обмануть судьбу
Гороскоп на сегодня, 27 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").
Овны
День будет наполнен любовью и общением. Вы сможете наладить утраченные контакты, вернуть доверие близких и зарядиться позитивными вибрациями от маленьких членов семьи.
Тельцы
Вселенная решит проверить вас на прочность. Кто-то из родственников спровоцирует ситуацию, неприятно затрагивающую вас. Постарайтесь отключить эмоции.
Близнецы
Впереди роскошный день, в котором найдётся место каждому, кому вы дороги. Придётся много разговаривать и шутить, но вы виртуозно владеете этим навыком. Так что просто будьте собой.
Раки
Сегодня постарайтесь остаться дома, чтобы избежать конфликтов с начальством. Позволить себе войну вы можете только в том случае, если работа вам давно надоела.
Львы
Деловая встреча, запланированная на сегодня, не принесет ожидаемых результатов. Вы можете либо пустить все на самотек, либо прислушаться к звездам и перенести ее на следующий год.
Девы
Вам сложно определиться, ведь сейчас вам нравятся несколько человек. Старайтесь ничего не предпринимать, не торопить события, но и не отказывайтесь от предложенных возможностей.
Весы
Сегодня удача полностью на вашей стороне. Она посылает вибрации счастья, которые станут союзниками на пути к правильному решению. Делайте то, что велит сердце. Разум иногда слишком критичен.
Скорпионы
Не пытайтесь обмануть судьбу, играя в поддавки. Сейчас вы делаете выбор в пользу человека, который не принесет вам ровным счетом ничего.
Стрельцы
Впереди интересный насыщенный день, который принесет массу знакомств и впечатлений. Люди будут стремиться к вам, а ваша задача - дарить им внимание и любовь.
Козероги
Отношения с окружающими не заладятся, так что даже не пытайтесь объяснять свою точку зрения. Просто плывите по течению и оставайтесь максимально расслабленными.
Водолеи
Научитесь ценить людей. Вы слишком часто отказываетесь от близких в пользу новых знакомых. Старая поговорка актуальна как никогда.
Рыбы
Спрячьтесь от суеты этого дня за своими творческими проектами. Вам ни к чему сейчас дополнительный стресс от общения с окружающими.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram