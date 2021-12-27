"Глупость и несамостоятельность": МИД ответил на сообщения об иске ЕС в ВТО

Европейские компании недополучили прибыль из-за импортозамещения

Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит, обратившись с иском во Всемирную торговую организацию против России. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ранее появились сообщения о претензиях европейской стороны к России из-за политики импортозамещения, из-за которой производители Европы, по их утверждению, недополучили 290 млрд евро.

Комментируя эту информацию, Захарова напомнила: импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России, после введения которых "Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали".

Наряду с этим представитель МИД указала, что в 2014 году Джо Байден, тогда занимавший пост вице-президента США, заявил о неготовности Европы к антироссийским санкциям, однако "Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя".

По утверждению Байдена семь лет назад, именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться. Правда, американский политик не уточнил, сколько Брюссель за это заплатит, резюмировала Захарова в своем Telegram-канале.

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