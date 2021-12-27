В кабмине назвали пилотные регионы по внедрению электронных паспортов

Выдавать документ начнут в 2023 году

Москва, Московская область и Республика Татарстан станут пилотными регионами в проекте по внедрению электронных паспортов гражданина Российской Федерации. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Замглавы кабмина сообщил, что системный проект цифрового документа уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка. Карта с несколькими степенями защиты будет содержать персональные данные и фотографию владельца.

С начала 2023 года начнется выдача цифровых паспортов в пилотных регионах — субъектах Федерации, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов. Применять такой цифровой документ можно будет по всей России.

Каждый россиянин будет самостоятельно принимать решение относительно перехода с бумажного на цифровой паспорт. При этом Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что "выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя".

В октябре министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что электронный паспорт в трех пилотных регионах будет иметь смарт-карту с чипом и приложение с QR-кодом на телефоне.

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