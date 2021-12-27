Центробанк начнет контролировать все денежные переводы физлиц

Эти сведения подтвердили в Банке России

Банк России разослал кредитно-финансовым организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами, согласно которой регулятор начнет запрашивать информацию обо всех переводах между гражданами. Об этом рассказали источники на платежном рынке.

По словам представителей отрасли, Центробанк намерен периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года.

В перечень этой информации войдут переводы между физическими лицами с карты на карту, со счета на счет, между электронными кошельками и картами, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, через Систему быстрых платежей, через платежные терминалы и другие.

Не относятся к этим категориям перечисление средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские и инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Эти сведения подтвердили в Банке России, отметив, что данные нужны для анализа рынка, в том числе при формировании стратегических показателей. Обновление формы отчетности в регуляторе объяснили стремлением оптимизировать представление данных банками и получать актуальную информацию о платежных услугах, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса россияне объяснили, по каким причинам предпочитают безналичные расчеты. Безопасность оказалась лишь на третьем месте, ее упомянул 31% участников исследования.

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