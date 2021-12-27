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Центробанк начнет контролировать все денежные переводы физлиц

09:03
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Эти сведения подтвердили в Банке России

Банк России разослал кредитно-финансовым организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами, согласно которой регулятор начнет запрашивать информацию обо всех переводах между гражданами. Об этом рассказали источники на платежном рынке.

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По словам представителей отрасли, Центробанк намерен периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года.

В перечень этой информации войдут переводы между физическими лицами с карты на карту, со счета на счет, между электронными кошельками и картами, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, через Систему быстрых платежей, через платежные терминалы и другие.

Не относятся к этим категориям перечисление средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские и инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Эти сведения подтвердили в Банке России, отметив, что данные нужны для анализа рынка, в том числе при формировании стратегических показателей. Обновление формы отчетности в регуляторе объяснили стремлением оптимизировать представление данных банками и получать актуальную информацию о платежных услугах, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса россияне объяснили, по каким причинам предпочитают безналичные расчеты. Безопасность оказалась лишь на третьем месте, ее упомянул 31% участников исследования.

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