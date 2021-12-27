Фейерверки, ватрушки, ледянки: чем опасны зимние развлечения

Несоблюдение правил безопасности приводит порой к печальным последствиям

Пятнадцатилетний подросток погиб в воскресенье, врезавшись в дерево на тюбинге, сообщила прокуратура Москвы. Трагедия произошла на Каширском шоссе. К ней привело, по всей видимости, пренебрежение элементарными мерами предосторожности. Зимние забавы любимы в нашей стране, но они травмоопасны и требуют соблюдения определённых правил - будь то катание на санках и ледянках или запуск фейервеков.

В преддверии новогодних праздников рейды по местам продажи пиротехники проходят абсолютно во всех регионах. Более того, в каждом населённом пункте, где такие магазины есть. Вопросы к продавцам традиционные - предоставить сертификаты на фейерверки. Проверяют условия и сроки хранения. В общем-то всё то, чем должны интересоваться и обычные покупатели. Особое внимание - к инструкции по применению. Это только на первый взгляд кажется просто - поджёг и наслаждайся зрелищем. В Хабаровске сотрудники МЧС провели наглядную демонстрацию: воспроизвели уютный уголок квартиры с занавесками, картиной, нарядной искусственной ёлкой, украшенной гирляндами, и что будет, если в пылу новогоднего торжества забыть инструкцию прочитать. Безобидный с виду фонтан искр может привести к катастрофическим результату.

"Запускать пиротехнику в помещениях допускается только первого класса, которая относится к бенгальским огням и холодному огню. Такая пиротехника наиболее безопасна. Эта пиротехника имеет класс второй и радиус опасной зона 5 метров", - говорит начальник отдела нормативно-технического, лицензионного контроля, организации контроля за оборотом пожарно-технической продукции управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виктор Скударнов.

Наряду с алкоголем именно пиротехника причина тяжёлых последствий новогодних торжеств. И то и другое опасно как для здоровья так и жизни. Ещё традиционные зимние забавы - катания на санках или надувных ватрушках. Любители полетать на ватрушках за автомобилем регулярно гибнут. Каждый год случаев немало.

В городе Гаджиево Мурманской области камера уличного видеонаблюдения зафиксировала, как ребёнок съезжая с горки на ледянке, угодил под грузовик. Выжил. С переломами ног в больнице. Катания происходили на городской площади в зоне действия знака пешеходная дорожка, по которой, однако, согласно ПДД, в некоторых случаях машины ездить могут.

"Установлено, что в районе пешеходной зоны на улице Ленина выполнялись работы по содержанию улично-дорожной сети. В момент проезда грузового автомобиля вдоль склона возле дома 38, под его заднее левое колесо попал ребенок, 2014 года рождения, катавшийся на горке. С травмами мальчик доставлен в медицинское учреждение. В ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, в том числе среди представителей муниципалитета, ответственные за произошедшее и допустившие возможность травмирования малолетнего", - сообщили в региональном СКР.

В Челябинске инспекторы ГИБДД, в преддверии новогодних каникул, начали искать места, где траектория движения ребёнка на санках и автомобиля могут пересечься. Горки детьми раскатываются очень быстро и иногда в очень опасных местах. В случае обнаружения коммунальные службы будут обязаны такое место отдыха ликвидировать. Но проще всего, конечно, в любых развлечениях соблюдать обычные, элементарные меры предосторожности.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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