Последствия мощных снегопадов в России сняли на видео

Заметает почти всю страну

Экстренные службы мобилизованы на Камчатке из-за непогоды. Полуостров накрыл Тихоокеанский циклон. В столице края сегодня отменены занятия в школах, с перебоями работает аэропорт. Сложная обстановка на дорогах: гололедица, метель, видимость не более 100 метров. Спасатели организовали дежурства у социальных объектов. На трассе к аэропорту развернут передвижной пункт обогрева для водителей. Повышенная опасность схода лавин объявлена в горных районах. Последствия сильнейшего снегопада ликвидируют на Урале и в Приволжье. Только утром возобновилось движение транспорта по трассе М-5 между Оренбургом и Самарой, однако закрытым до сих пор остаётся участок около 90 километров в направлении Орска.

Судя по комментарию, большинство автолюбителей Нижегородской области, сев за руль, сначала пожалели о своём решении, а потом начали завидовать тем, кто выбрал другой вид транспорта. По крайней мере, попасть в пробку лыжникам точно не грозит.

Снежный буран накрыл всё Поволжье. В Самарской области видимость практически нулевая. Порывы ветра сметают всё на своём пути. В некоторых местах пришлось даже закрывать участки движения по федеральным трассам - их просто завалило сугробами. В борьбе со стихией не всегда хороша специальная техника. Забуксовавшие машины сотрудники МЧС помогали откапывать при помощи лопат.

В Башкирии порывы ветра достигали такой силы, что даже тяжёлым большегрузам приходилось ехать на минимальной скорости, что называется на ощупь. Из-за сильной метели пришлось даже отменить около 60 пригородных и междугородних автобусных рейсов. Несколько машин вернулись в пункт отправления, даже не успев доехать до середины пути. Участились и массовые ДТП.

На федеральных трассах массово разворачивают пункты обогрева. По прогнозам синоптиков, снегопады покидать регион пока не планируют.

Заметает и Центральную Россию. Этот Новый год может войти в историю как самый снежный последний лет. Правда, начало 2022 по прогнозам планируется со знаком "плюс". Правда, не существенным - температура в столице 1 января может подняться всего лишь на один градус выше нуля.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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