Ракова анонсировала решения в связи с распространением "омикрона"

Все будет зависеть от поведения нового штамма

Столичные власти примут решение относительно мер реагирования на распространение нового штамма коронавируса "омикрон" в ближайший месяц или полтора. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что новая разновидность COVID-19 в Европе ведет себя "достаточно агрессивно и жестко". Власти Москвы внимательно следят за развитием ситуации в Англии, во Франции, в Дании, в Норвегии.

При этом в последние две недели наблюдается уже не арифметический, а геометрический рост заболеваемости коронавирусом. По словам Раковой, следует готовиться к возможному приходу "омикрона" в Россию.

Соответствующие решения в Москве будут принимать через месяц-полтора на основе поведения "омикрона" и связанных с ним показателей, рассказала заместитель мэра города РИА Новости.

24 декабря Анастасия Ракова отмечала, что в Москве образовалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных граждан — все это свидетельствует о том, что необходимости в повторном введении режима нерабочих дней нет.

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