Теннисист Рублев заразился коронавирусом

Спортсмен находится на самоизоляции в Барселоне

Пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом. Теперь он может пропустить важнейшие турниры в Австралии: ATP Cup и AO Open. Соревнования начнутся уже с 1 января.

В настоящее время спортсмен находится в изоляции в испанской Барселоне. В твитере он написал, что переносит ковид с минимальными симптомами. Ранее он прошел полную вакцинацию от COVID-19.

Рублев пообещал вернуться на корт при первой возможности. Сейчас он следует всем рекомендациям врачей и готовится к турнирам.

В 2021 году Рублев одержал ряд крупных побед. В частности, он взял золото в миксте на ОИ в Токио, а в составе сборной России победил на Кубке Дэвиса.

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