Пять дней до Нового года: как не надо худеть

Многие прибегают к неординарным и часто опасным методам

Остается пять дней до Нового года и самое время направить все силы на похудение. Как за пять дня привести себя в хорошую форму и влезть в любимое платье, а главное, не навредить своему организму – в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Что-то радикально мы изменить не можем, но, конечно ,пару сантиметров по крайней мере за счет коррекции в питании убрать в талии возможно. Многие, в попытке побыстрее сделать это, используют такие, очень неординарные, и порой опасные методы.

Голодание

Голодание в принципе не является методом снижения веса, как таковым. Это просто ситуация, когда мы отказываем себе во всем и организм голодает, испытывает дефицит в питательных веществах. Но после голодания всегда наблюдается ситуация срыва. После голода, а если это будет 4 дня, на новогодний стол динозаврик накинется с такой яростью. Все, что было потрачено за эти 4 дня, будет тут же набрано. Поэтому никаких голодных вариантов питания перед Новым годом мы не предлагаем.

Таблетки для похудения

Таблетки для похудения, как правило, влияют на определенный центр нашего мозга для того, чтобы подавить аппетит. Но, как правило, эти таблетки являются веществами, сходными с некоторыми наркотиками. Они действительно, подавляют аппетит, но хорошего от таких таблеток мы не получим.

Добавки для похудения

Это то, что используется для очищения кишечника, и это, как правило, различные слабительные сборы. Цифры то может быть и поменяются, но сантиметры, как правило, нет.

Мочегонные

Здесь та же самая ситуация, когда пытаются уменьшить объемы за счет того, чтобы, выводя жидкость из организма. Вода будет быстро возвращаться. Но зато вот эти таблетки, если мы принимаем их систематически, тоже нарушают водно-электролитный баланс нашего организма и это плохо.

Монодиеты

Это тоже вариант разгрузочных дней в каком-то смысле, когда мы едим один и тот же продукт, и потому что он нам надоедает, едим мы его меньше. Но я думаю, что монодиета тоже мало того, что малоинтересна, она однообразно и не содержит того набора необходимых нам питательных компонентов, чтобы чувствовать себя хорошо.

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На что мы всегда обращаем внимание - это то, что основу нашего рациона составляет белок. Каждый основной прием пищи завтрак, обед и ужин должен содержать порцию не жирных белковых продуктов 200 граммов. И это даст вам насыщение, а по количеству калорий это будет не много, да, то есть порция нежирных продуктов, белковых, содержит где-то 200- максимум 250 килокалорий. То есть вот мы набираем три приема белками и затем к этим белкам мы добавляем большое количество зелени, и всего одну порцию углеводов, это может быть какая-то цельнозерновая каша, 150-200 граммов, или порция фруктов, 200 граммов. Но только одна.

По материалам утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр")

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