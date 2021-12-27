Собянин призвал москвичей принять участие в голосовании по проектам благоустройства

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На портале "Активный гражданин" начинается второй этап голосования, по итогам которого власти Москвы сформируют программу благоустройства на 2022 год. Об этом на своем личном сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Одним из самых важных проектов следующего года Собянин назвал Басманный и Красносельский районы.

"В рамках проекта благоустройства мы ставим задачу добавить комфорта для всех: местных жителей и работающих, москвичей и туристов. Тех, кто торопится по делам, и кому хочется неспешно прогуляться", — написал мэр.

Изменения затронут улицы Новая и Старая Басманная, Спартаковская, Бакунинская, Казакова, Александра Лукьянова, Рязанский, Южный, Красноворотский и Елоховский проезды, Малый Демидовский,Гороховский, Плетешковский и Токмаков переулки, Басманный тупик.

Первая волна голосований прошла в ноябре-декабре. Тогда проекты поддержали около 175 тысяч человек.

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