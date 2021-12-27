В Думе предложили выдавать "Пушкинскую карту" детям с трех лет

В настоящее время воспользоваться картой могут россияне от 14 до 22 лет

Действие проекта "Пушкинская карта" следует распространить на всех детей в возрасте с трех лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

В обращении к министру культуры России Ольге Любимовой парламентарий напомнил, что в рамках проекта россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать театры, музеи и другие учреждения культуры с государственной поддержкой.

Федоров предложил в качестве еще одной меры поддержки семей с детьми и реализации госполитики по созданию условий для всестороннего развития маленьких россиян подумать над расширением действия программы "Пушкинская карта".

По мнению депутата, выдавать "Пушкинскую карту" следует на каждого ребенка, начиная с трехлетнего возраста, сообщает RT.

Депутат Виталий Милонов, в свою очередь, выступил за максимальное расширение действия данного проекта. Он заявил, что сейчас следует "максимально наполнить наши музеи, не китайскими туристами, а нашими, отечественными".

С учетом этого парламентарий предложил превратить "Пушкинскую карту" в "некий ваучер на то, чтобы пойти в пандемию и посетить музеи" и выдавать ее абсолютно всем гражданам России, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что за период, прошедший с начала реализации программы "Пушкинская карта", в ней зарегистрировались более 3,5 млн человек. С 1 января 2022 года номинал карты будет увеличен с трех тысяч до пяти тысяч рублей.

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