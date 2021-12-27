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В Москве утвердили предмет охраны двух исторических зданий

10:02
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Этот статус призван оберегать историческое убранство интерьера и фасадов

В Мосгорнаследии утвердили особый документ для дома Арсения Морозова на Воздвиженке и особняка Степана Рябушинского на Малой Никитской улице — предмет охраны. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Как пояснила заммэра, эти документы призваны оберегать историческое убранство интерьера и фасадов уникальных памятников архитектуры и сохранять их облик.

Отныне проводить реставрацию дома Морозова и особняка Рябушинского можно только в строгом соответствии с документами о предмете охраны, определяющими элементы, которые представляют архитектурную и культурную ценность этих зданий.

Особняк Арсения Морозова, стилизованный под испанский замок в неомавританском духе, был построен с 1895 по 1899 год по проекту архитектора Виктора Мазырина. В настоящее время в особняке располагается Дом приемов Правительства Российской Федерации.

Особняк на Малой Никитской улице был построен в 1900–1903 годах по заказу банкира и фабриканта Степана Рябушинского, который поручил работу архитектору Федору Шехтелю. Это классический образец модерна. В 1965 году здесь открылся музей писателя Максима Горького, который работает и сейчас, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

14 декабря мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в городе проводится масштабная работа по восстановлению объектов культурного наследия. Только за 2021 год в мегаполисе возрождены свыше 170 памятников архитектуры.

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