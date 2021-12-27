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Нарколог рассказал, как избавиться от похмелья после новогоднего застолья

10:27
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Категорически нельзя употреблять алкоголь при похмелье

Россиянам, которые перебрали спиртного во время празднования Нового года, могут помочь простые и доступные средства. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения и Министерства здравоохранения России Евгений Брюн.
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Эксперт отметил, что при нетяжелом похмельном синдроме лучше вообще ничего не предпринимать до вечера следующего за застольем дня — 1 января. Первые сутки стоит провести дома, воздерживаясь от активности.

Однако если легче не становится, рекомендуется выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол — в нем, по словам Брюна, в отличие от огуречного рассола содержится защищающее печень вещество. Также можно съесть холодец или нежирную яичницу.

Категорически нельзя употреблять алкоголь при похмелье. Нарколог предупредил, что это может только усугубить состояние: после кратковременного облегчения наступит ухудшение.

Нельзя также принимать аспирин при наличии язвенной болезни желудка — это грозит гастритом и кровотечением. В качестве безопасной альтернативы врач предложил янтарную кислоту.

При тяжелых алкогольных отравлениях следует незамедлительно вызывать скорую помощь, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее Евгений Брюн рассказал, что закусывать алкогольные напитки, в том числе во время празднования Нового года, лучше всего картофельным пюре. Эксперт также указал на несостоятельность расхожих представлений об алкоголе.

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