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Умер режиссер Жан-Марк Валле

09:40
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Ему было 58 лет

В Канаде умер режиссер Жан-Марк Валле. Ему было 58 лет. Причина смерти не уточняется. Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей Валле, смерть режиссера произошла внезапно в воскресенье.

Жан-Марк Валле снял несколько успешных проектов. Его фильм "Далласский клуб покупателей" с актерами Мэттью МакКонахи и Джаредом Лето в главных ролях был номинирован на "Оскар".

Известность ему также принесли два проекта для телеканала HBO: Валле снял первый сезон сериала "Большая маленькая ложь" с актрисами Николь Кидман и Риз Уизерспун и мини-сериал "Острые предметы" с Эми Адамс.

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