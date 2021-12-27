Чего ждать от 2022 года: подробный прогноз от нумеролога

Как вычислить персональное число года - рассказала нумеролог Марияна Анаэль

Совсем скоро мы перевернём календарь и увидим три двойки – 2022 год! Число красивое и наверняка знаковое! Что же кроется за этими повторяющимися цифрами для всех нас и для каждого в отдельности? Как вычислить персональный код года? И как на него повлияют эти три двойки? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказала нумеролог Марияна Анаэль.

- Какое нумерологическое число у наступающего года?

- У наступающего года число 6. И шестерка состоит из трех двоек. Это тоже имеет значение: двойка – это умение слышать своего партнер, чувствительность, строить доверительные отношения. Шестерка – это цифра, связанная с деньгами, со здоровьем и с трудом.

- Эта "шестёрка" как-то по-особенному повлияет на каждого?

- Да, у каждого будет своя вибрация года. И ее тоже можно рассчитать.

- Как вычислить персональное число года?

- Каждый человек может сложить свой день рождения, плюс месяц рождения, плюс шестерка. И доводим до однозначного числа.

- Например, 8 апреля – 8+4+6= 18. 1+8=9. Или 2+3+6=11, 1+1=2. Давайте расшифровывать. Если при расчёте персонального числа получилась единица, чего ждать ей в следующем году?

- Единица – это начало девятилетнего цикла. Соответственно, это время когда надо сеять семена. То, что мы посеем в этом году, будет происходить в ближайшие девять лет. Соответственно, важно заниматься карьерным ростом, личностным ростом, новые проекты. Инициатива важна.

- Если в сумме двойка, каким для неё будет 2022-ой год?

- Двойка – это год, когда надо слушать партнера, выстраивать доверительные отношения и связи, которые понадобятся потом. И, конечно, двоечке важно не торопить события, нужно выжидать, иначе можно все разрушить.

- У троек какие перспективы?

- Тройки – это будет творчество, энтузиазм, радость и позитив, общение. Все связи, которые были наработаны в двойку, будут приносить в тройку результат. Год хорош для зачатия и рождения детей

- Четверкам к чему готовиться?

- Четверка - год, когда важно строить фундамент. Идеи, которые были высказаны в троечку (в 2021 году), будут облечены в форму в четверочку. Важно усердно, кропотливо работать, бережливость и экономность очень понадобятся, и конечно, нужна будет система и порядок.

- Для пятерок год будет удачным?

- Пятерка – это число свободы, независимости, перемен и приключений. Человека начинает нести в разные сферы, можно заниматься переездом, какие-то новые направления в бизнесе. Но не разрушать то, что хорошо работает.

- Шестеркам по идее должно повезти в новом году? Или нет?

- Шестерка – год, когда можно делать финансовые инвестиции. Это год социального статуса и год семьи. В шестерочку важно не забывать про свою ответственность и служение близким. Важно, чтобы были гармония и баланс между работой и семьей.

- Чего ждать семеркам?

- Семерка – это год самокопания, самоанализа, когда человек пересматривает прожитые годы, предыдущие шесть лет. Хочет уединения, внутреннего созерцания. Конечно, важно не перестараться, потому что самокритика, самокопание могут привести к депрессии.

- А восьмеркам на что надеяться?

- Восьмерка - это год признания, власти, статуса и наград. Если человек предыдущие семь лет поработал, то он будет снимать сливки в восьмерку, и получать успех, статус, деньги. Можно просить профессиональный рост. Но при условии, что в предыдущие годы вложился.

- Если в результате сложения получилась девятка, какой будет этот год для неё?

- Девятка – это завершение цикла. Нужно подвести итоги и все, что отжило, ненужное, оставить позади, потому что впереди будет единичка. Нужно вычистить пространство для того, чтобы в единичку засеять. Там, где вы вычистили, там будут перемены в ближайшие девять лет. Если не почистили, то особо сильных перемен не ждем. В девятку не стоит начинать что-то новое, глобальное, потому что это будет временное.

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