В Красноярском крае завели дело после убийства семьи из четырех человек

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В Красноярском крае выясняют обстоятельства смерти семьи из четырех человек, в том числе двоих детей.

Трагедия произошла в городе Канске в квартире дома по улице Эдемана. Тела 38-летнего мужчины, 35-летней женщины, 11-летнего мальчика и семилетней девочки обнаружила бабушка.

"На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела", - сообщили следователи.

Сейчас на месте работают следователи, криминалисты, оперативники и эксперты главка МВД. Не исключено, что преступление совершил глава семейства. Мужчина не хотел развода, поэтому убил родных и покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, заявили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

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