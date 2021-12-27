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Арестованы еще два участника нападения банды Басаева на военных в Дагестане

10:30
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева задержали на прошлой неделе

Суд арестовал Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева - участников нападения банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщили ТАСС в пресс-службе СКР.

Им предъявили обвинения по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

В ходе вооруженного нападения бандформирований Басаева и Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в августе 1999 года погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженцев Ставропольского края: Канмурзаева Ильхана, 1979 г.р. и Бакиева Каирбека, 1972 г.р., не понесших за это уголовного наказания". – говорится в пресс-релизе ФСБ.

23 декабря преступников удалось задержать. ФСБ опубликовало кадры спецоперации.

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