Путин поручил сохранить выплаты медикам за работу с ковидными больными

Выплаты продлят в 2022 году

В 2022 году российским медикам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией, продлят специальные выплаты. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством, которое состоялось 14 декабря.

Глава государства поручил кабмину продолжить выплаты работникам медицинских организаций и их подразделений, оказывающих медпомощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Также поручено пролонгировать выплаты работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, и социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания.

О выполнении данного поручения кабинету министров предписано доложить до 30 декабря, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, которые борются с COVID-19, за работу в предстоящие новогодние праздники. Президент отметил, что в настоящий момент ситуация не такая, как была в январе, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок.

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