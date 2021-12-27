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"Скандинавская еврозима" ждет москвичей в новогоднюю ночь

11:03
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Мороз будет слабым

В ночь с 31 декабря на 1 января жителей Москвы и Московской области ожидает "скандинавская еврозима". Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Эксперт пояснил, что на синоптическую ситуацию в центральной части России будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, центр которого расположен над Скандинавией.

Благодаря этому в новогоднюю ночь в столичном регионе установится облачная погода со слабым снегом и ветром южной четверти. Столбики термометров покажут значения на пять градусов выше нормативных: от трех до шести градусов мороза в Москве и от двух до семи градусов ниже нуля в Подмосковье.

Такие "слабые морозцы" соответствуют климату североевропейских столиц: Осло, Хельсинки или Стокгольм, отметил Тишковец.

При этом сугробы вырастут до 25-28 сантиметров, что почти в полтора раза больше нормы. В Московской области показатель может достигать от 24 до 36 сантиметров, рассказал синоптик в своем Instagram.

Ранее Тишковец сообщил, что в последнюю неделю уходящего года в столичном регионе ожидается очередное полярное вторжение, поэтому под Новый год москвичей ждет настоящая русская зима.

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