Наши специалисты - одни из лучших в мире

Сегодня в России отмечают День спасателя. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС поздравил Владимир Путин. Их нелёгкая и рискованная служба, напомнил президент, связана с защитой жизни и здоровья людей. По уровню профессионализма, скорости и чёткости выполнения сложнейших задач российские специалисты - одни из лучших в мире. Министр обороны Сергей Шойгу и временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян сегодня возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям в Москве. Монумент включает три композиции. К постаменту каждой положили бордовые розы. За три десятилетия существования МЧС его сотрудники спасли более двух с половиной миллионов человек и ликвидировали десятки тысяч чрезвычайных ситуаций. Тушение пожаров, устранение последствий паводков, доставка гуманитарных грузов - далеко не полный список их задач.

Для этих людей не имеет значения - экстремальные температуры, высота, где не летают птицы или глубина, куда не проникает луч света. Ради помощи человеку, попавшему в беду, для этих простых героев не существует преград. Потому что их профессия – спасатель.

"Нельзя к этой профессии относиться, как к работе. К ней надо относиться как к какому-то любимому делу. Проявлять профессиональный фанатизм", - заявил спасатель-водолаз Дмитрий Лимасов.

Он не просто спасатель-водолаз, а сапёр под водой. Его отряд разминировал уже сотни затопленных объектов, в том числе очищал дно Керченского пролива перед строительством Крымского моста.

"Очень большие работы проводим по подводному разминированию. То есть ВОВ всё-таки эхо оставило надолго. Снарядов очень много под водой. И подводное разминирование выполняем. В Балтийске идёт операция. Два года мы работаем, ещё планируется в этом году и в следующем по разминированию немецкой баржи", – рассказал Лимасов.

На земле работы не меньше. И здесь счёт зачастую идёт на секунды. Чтобы собраться и отправиться на вызов, группе пожарных спасателей нужно не больше минуты.

Начальник караула пожарной части Сергей Шалаев на службе уже больше 10 лет. Признаётся - несмотря ни на что - они всегда готовы к любым задачам. И зачастую принимать судьбоносное решение приходится в считанные секунды. Всё ради спасения человека, оказавшегося в беде. Сергей часто вспоминает работу на одном из последних пожаров. В полуразрушенном от взрыва газа доме под завалами и в дыму ещё оставался ребёнок. И без доли сомнения спасатель пошёл на самый большой риск в своей жизни.

"Времени было мало, мешала высокая температура и дым, я решил снять своё снаряжение и дыхательный аппарат, чтобы извлечь ребёнка. Он был засыпан. Ребёнок был удачно вытащен из обломков и передан бригаде скорой помощи", - сообщил Сергей Шалаев, начальник караула ПСЧ №73 Московской области по г. Долгопрудный.

По словам временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна, за 2021 год сотрудники министерства спасли почти 180 тысяч человек. И за каждой жизнью стоит самоотверженная, слаженная и крайне напряженная работа пожарных, подводников, горноспасателей, авиаторов, пиротехников и психологов, чья задача остаётся неизменной на протяжении уже более чем 30 лет существования ведомства - предупреждать, спасать и помогать.

Илья Данильцев, Егор Хлябич и Алексей Комаров, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram