На Украине женщины взбунтовались из-за нового приказа Минобороны

Почти все девушки в стране стали военнообязанными

На Украине растёт возмущение из-за приказа Министерства обороны, согласно которому почти все женщины в стране стали военнообязанными. На учёте должны состоять даже беременные и матери маленьких детей. Уклонисткам грозят штрафами и проблемами с трудоустройством. На сайте президента зарегистрирована петиция с требованием отменить спорное распоряжение.

И коня на скаку остановить, и в горящую избу войти, и в армию отправиться. Украинская женщина теперь не просто может всё, а обязана. В военкоматах ждут и продавщиц, и танцовщиц, и музейных работниц, молодых и 60-летних, даже беременных и с грудничками на руках. Но желающих почти нет. Петиция на сайте президента стремительно набирает подписи. Сейчас их уже более 19 тысяч при необходимых для рассмотрения 25.

"Вроде бы изменился только перечень специальностей, но в итоге почти все женщины становятся военнообязанными. Это безобразие! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений", - говорится в тексте петиции.

А начиналось всё с интернет-мемов. Военкоматам предлагали открыть запись на ноготочки, чтобы хоть как-то завлечь к себе прекрасный пол. Мужчинам напоминали, что настоящая любовь - это отнести свою половинку в армию. Но смешно было ровно до того момента, как на Украине поняли - Минобороны не шутит. В соцсети министерство пояснило: призвать женщин в случае необходимости могут куда угодно. Даже в десантно-штурмовые бригады на передовой в Донбассе. Отказаться от воинского учета, если нет противопоказаний, невозможно.

"Взятие на военный учет – это не призыв на службу. Пока что. В течение 2022 года не стоит ожидать каких-либо проблем. В дальнейшем же за уклонение от военного учета после предупреждения из территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрены штрафы", - говорится в сообщении МО Украины.

Женщины испугались не на шутку: то есть через год могут действительно призвать и отправить на фронт. А рожать кому? И что делать с малолетними детьми?

"У меня есть несовершеннолетний ребенок. На кого ее оставлять, мне непонятно. Куда матери-одиночки должны девать своих детей, пока они на войне?" – комментирует переводчик Виктория Вязовская.

Вопросы задают и в военкоматах. Здесь признаются: закон в силу вступил, а как его выполнять - не очень ясно. Никто не объяснил. А потому пока в поте лица трудятся только медкомиссии.

Минобороны свой приказ как только не обосновывает. И необходимостью "накопления человеческого ресурса для армии", мужчин в которой катастрофически не хватает из-за дезертиров и уклонистов. И мифической войной с Россией, которая вот-вот нападет. И даже обеспечением гендерного равенства, что соответствует стандартам НАТО, куда Украину никто не зовет. В соцсетях же выдвигают другую версию, более приземленную. Женский призыв - это выгодно. Наживаться теперь можно и на женщинах - как минимум на тех из них, которые захотят оказаться непригодными к службе.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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