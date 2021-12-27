Локдаун и комендантский час: страны Европы ужесточают ограничения из-за "омикрона"

Во Франции - максимум заболевших за сутки за всю историю пандемии

Почти девять миллиардов прививок от коронавируса уже сделано по всему миру. Только вакцинация и санитарные меры помогут справиться с пандемией. Чтобы снизить темп распространения инфекции, сразу в нескольких регионах Великобритании ограничили массовые мероприятия и закрыли ночные клубы. В Германии объявили локдаун, а в Испании - комендантский час.

Возможно, это последняя ночная акция "антиваксеров" в Барселоне, на которую местная полиция смотрела сквозь пальцы. Из-за новой вспышки ковида власти Испании ввели в регионе комендантский час. На две недели. Закрывают клубы и дискотеки. Большинство новогодних вечеринок отменены. Чтобы уж совсем не портить настроение людям в рождественские каникулы, разрешено работать ресторанам. Но при условии, что они буду заполнены лишь наполовину.

"Маски и социальная дистанция - полтора метра между людьми, эти меры снова необходимо соблюдать во всех помещениях, этих правил придется придерживаться, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится", - заявила глава Минздрава Испании Каролина Дариас.

На улучшения пока можно только надеяться. Уже неделю ежесуточно в Испании регистрируют до 50 тысяч новых случаев. Каждый четвертый заболевший - в Каталонии.

Сначала прививка, а потом служба. В Кельне священники пригласили врачей открыть пункт вакцинации прямо в церкви. Вот пастор первым закатывает рукав. За ним - прихожане. Среди этих немцев "антиваксеров" нет. Как, впрочем, и тех, кто против новых ограничений. С 28 декабря в Германии, власти вводят так называемый "легкий" локдаун. Он коснется всех. Собираться компанией можно. Но только если встреча частная, не больше 10 человек. А вот потанцевать в баре точно не получится. Все увеселительные заведения ФРГ с завтрашнего дня закрыты.

"Нам не миновать очередной волны коронавируса, только теперь уже "омикрона". Динамика его распространения - беспрецедентная, через две-три недели на этот штамм будет приходиться большинство всех случаев заболевания ковидом в Германии", - заявил Лотар Вилер, глава центра по контролю заболеваний Германии.

Во Франции - максимум заболевших за сутки за всю историю пандемии. Почти 105 тысяч человек. Клиники переполнены. Врачи работают на пределе своих сил.

"Если "омикрон" станет таким же тяжелым по течению болезни штаммом, как и "дельта", то нам нужна будет помощь. В нашей больнице уже нет мест. Да и врачи ужасно устали и переутомлены", - сказал Жюльен Карвели, врач отделения интенсивной терапии парижской больницы.

Если правительство Франции ужесточение новых антиковидных мер еще обсуждает, то в Италии дополнительные превентивные шаги уже сделаны. До 30 декабря для невакцинированных закрыты музеи. Как, впрочем, и все общественные места.

"Мы расширили список мест, где маски и "зеленые паспорта" станут обязательными - это театры, стадионы, общественный транспорт, парки, социальные центры и выставки", - рассказал Роберто Сперанца, министр здравоохранения Италии.

В Индии, которая входит в тройку стран с самыми высокими показателями заболеваемости, с понедельника тоже ужесточают ограничения. На этот раз в столице, Нью-Дели. Из-за распространения "омикрона" в мегаполисе теперь с 23 до 5 утра действует комендантский час.

А в США после того, как "омикрон", по признанию врачей, уже стал доминирующим и привел к новому всплеску заболеваемости, в пункты вакцинации выстраиваются огромные очереди. Ажиотаж - и на экспресс-тесты. Несмотря на то, что США лидер по уровню инфицированных ковидом, привитых в стране чуть более 61%.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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