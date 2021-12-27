Кумир поколения: Сергею Бодрову-младшему исполнилось бы 50 лет

Он погиб в 2002 году при сходе ледника в Кармадонском ущелье

Легенда российского кино и кумир целого поколения. Сегодня 50 лет со дня рождения знаменитого актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего.

Фильмы с его участием становились невероятно популярными и мгновенно расходились на цитаты. Культовые картины "Брат" и "Брат - 2" зрители пересматривали по несколько раз, а его герой Данила Багров стал настоящим символом 90-х годов. За свой недолгий творческий путь Бодров написал несколько сценариев, работал телеведущим, защитил кандидатскую по искусствоведению.

Его жизнь оборвалась очень рано. Осенью 2002 года во время работы над фильмом "Связной" на съёмочную группу в Кармадонском ущелье сошёл ледник. Бодрову было всего 30 лет.

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