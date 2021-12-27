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Талантливые специалисты сразятся за главный приз двух треков проекта "Лидеры России"

11:52
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

На победу претендуют более 70 участников

Талантливые специалисты и перспективные руководители из центральных регионов страны сразятся за главный приз сразу двух конкурсов проекта "Лидеры России" - "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление". Более 70 участников встретятся в суперфиналах.

Московскую область в соревнованиях представят девять человек. Среди них Елена и Илья Комаровы из Красногорска. Лучших участников выбрали более чем из 20 тысяч претендентов из центральных регионов страны. Они решали тематические задачи, совершенствовали профессиональные навыки и обменивались опытом.

Конкурсы входят в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"Лидером может быть каждый. Лидером не рождаются, лидером становятся. Данный конкурс позволяет проявить в людях те положительные качества, те навыки, те наработки, связи и опыт, который позволяет им всё реализовать здесь и добиться успехов", - говорит победитель трека "Бизнес и промышленность" конкурса "Лидеры России" Илья Комаров.

 

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