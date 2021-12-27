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Россиянин проснулся мультимиллионером

11:31
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Саратовцу несказанно повезло перед Новым годом

Житель Саратова угадал все шесть чисел и выиграл суперприз из лотереи "Спортлото "6 из 45" - более 115 миллионов рублей.

25 декабря "Спортлото" разыграло приз в размере 116 137 425 рублей. К победе привела комбинация чисел: 1, 3, 8, 20, 43, 24.

"Невероятное везение! В ходе 6299-го тиража мультимиллионером стал участник из Саратова", - заявили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".

Сообщается, что мужчина пока не обращался за своим выигрышем. Статистика "Столото" показывает, что не все участники сразу проверяют свои билеты.

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