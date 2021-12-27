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В кабмине отвергли риск скачкообразного роста цен в 2022 году

11:26
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

В стране собран хороший урожай сельхозкультур

Оснований для скачкообразного роста цен на продукты в следующем, 2022, году нет. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказала вице-премьер России Виктория Абрамченко, курирующая в кабмине вопросы сельского хозяйства.
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Как уточнила замглавы правительства, в 2021 году был собран хороший урожай сельскохозяйственных культур, несмотря на сложности для представителей аграрного сектора.

Нехватка была по картофелю, поэтому были предприняты дополнительные меры, рассказала Абрамченко.

Трудности с обеспечением потребителей овощами из "борщевого набора" вице-премьер объяснила затяжной уборочной кампанией. Морковь, капусту, картофель "трудно было очень собрать, и не собрали в необходимом количестве, на которое рассчитывали", однако потом ситуация стабилизировалась.

Для этого в кабмине изучили всю цепочку поставок, от поля до прилавка: проанализировали проблемы производителей, приняли меры по обеспечению их овощехранилищами, исследовали систему торговых наценок.

Также российские власти занимаются техническим перевооружением и модернизацией сельского хозяйства, эффект от принимаемых мер ожидается уже в 2022 году, рассказала Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24".

Глава правительства Михаил Мишустин ранее заявил, что в стране сложилась нестабильная ситуация с ценами на продукты. Причинами этого премьер назвал макроэкономические параметры.

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