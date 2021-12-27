Коронавирусом в России заболели еще 23210 человек

Вылечились 33715 заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировано 23210 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 937 человек, выздоровели 33715 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2239. В Московской области за сутки заболели 1616 человек, в Санкт-Петербурге - 1834.

За весь период пандемии в стране выявлено 10415230 случаев инфекции. Умерли 305155 пациентов. Выздоровели 9293486 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram