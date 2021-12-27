Врач назвала возраст, с которого детям можно встречать Новый год с курантами

Отметить Новый год со взрослыми ночью, дождавшись боя курантов, можно детям с пяти-шести лет. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заместитель главного врача по детству Химкинской областной больницы Нарине Сугян.

Эксперт уточнила, что до трехлетнего возраста вообще не следует нарушать режим дня ребенка: и 31 декабря, и 1 января у него должны прийти в привычном ритме.

С детьми в возрасте от трех до пяти лет можно отметить праздник. Малыши уже воспринимают Новый год как праздничное событие, поэтому с ними можно нарядить елку и установить определенные семейные традиции для этого дня. Однако это не значит, что ребенок может сидеть со взрослыми до полуночи.

Детям старше пяти-шести лет, по словам Сугян, можно разрешить сидеть со взрослыми до боя курантов. Однако непосредственно после Нового года нужно вернуться к привычному распорядку дня. Уже 1 января ребенок должен лечь спать вовремя.

Медик отметила, что при этом важно наблюдать за ребенком — как он реагирует на отход от обычного режима, сообщает РИА Новости.

Ранее опрос показал, как россияне планируют встречать Новый год. 77% участников исследования ВЦИОМ собираются сделать это дома, в гости, в клуб или ресторан в новогоднюю ночь отправятся лишь 13% опрошенных.

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