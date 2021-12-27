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Врач назвала возраст, с которого детям можно встречать Новый год с курантами

11:55
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Отметить Новый год со взрослыми ночью, дождавшись боя курантов, можно детям с пяти-шести лет. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заместитель главного врача по детству Химкинской областной больницы Нарине Сугян.
Россияне предпочитают встречать Новый год в Египте или на Мальдивах

Эксперт уточнила, что до трехлетнего возраста вообще не следует нарушать режим дня ребенка: и 31 декабря, и 1 января у него должны прийти в привычном ритме.

С детьми в возрасте от трех до пяти лет можно отметить праздник. Малыши уже воспринимают Новый год как праздничное событие, поэтому с ними можно нарядить елку и установить определенные семейные традиции для этого дня. Однако это не значит, что ребенок может сидеть со взрослыми до полуночи.

Детям старше пяти-шести лет, по словам Сугян, можно разрешить сидеть со взрослыми до боя курантов. Однако непосредственно после Нового года нужно вернуться к привычному распорядку дня. Уже 1 января ребенок должен лечь спать вовремя.

Медик отметила, что при этом важно наблюдать за ребенком — как он реагирует на отход от обычного режима, сообщает РИА Новости.

Ранее опрос показал, как россияне планируют встречать Новый год. 77% участников исследования ВЦИОМ собираются сделать это дома, в гости, в клуб или ресторан в новогоднюю ночь отправятся лишь 13% опрошенных.

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