Суд ужесточил приговор историку Дмитриеву

Дело ведется в Карелии

Петрозаводский городской суд увеличил до 15 лет срок лишения свободы главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" (признан в России НКО-иноагентом – прим. ред.) Юрия Дмитриева.

Его признали виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. Отбывать наказание Дмитриев будет в колонии строго режима.

Ранее Дмитриева оправдали по этим статьям, однако в сентябре минувшего года суд приговорил его к 13 годам тюрьмы по статье о сексуальном насилии над ребенком.

Уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года. Сначала у него нашли 140 фотографий падчерицы, 9 из которых были признаны порнографическими. Дмитриев объяснил, что вел дневник здоровья ребенка, так как девочка попала к нему в ужасном состоянии.

В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, однако признал его виновным по статье о хранении оружия. В июне суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. В результате Дмитриева вновь обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

В июле 2020 года Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии. В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии ужесточил наказание с 3,5 года до 13 лет колонии строго режима.

За историка вступились более 170 представителей культуры, требуя его освобождения.

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