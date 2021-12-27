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Матвиенко рассказала о возможных дополнениях в закон о QR-кодах

12:18
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Документ могут серьезно доработать ко второму чтению в Госдуме

Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах могут серьезно доработать ко второму чтению в Госдуме. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Спикер верхней палаты российского парламента подчеркнула, что с принятием этого документа нельзя торопиться — он требует дополнительного обсуждения и должен быть тщательно доработан.

В числе возможных дополнений и поправок в законопроект Матвиенко назвала норму, предусматривающую выдачу QR-кодов не через интернет, а в многофункциональных центрах.

Председатель Совфеда также не исключила, что после доработки документа отдельные категории граждан могут получить особый отход в отношении применения QR-кодов в общественных местах — как это предложено сделать для военнослужащих, сообщает РИА Новости.

16 декабря Госдума одобрила данный законопроект в первом чтении. Документ требует предъявления сертификата переболевшего или вакцинированного (либо справки о медотводе) для посещения общепита, массовых мероприятий, магазинов, учреждений культуры.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что законопроект требуется доработать: в нем следует учесть все, что волнует граждан. После этого документ был вновь направлен на согласование в субъекты Российской Федерации, в Совет Федерации, в общественные и неправительственные организации.

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