Собянин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Работники обеспечивают безопасность Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских спасателей с профессиональным праздником, который отмечается в России 27 декабря.

Градоначальник поблагодарил спасателей за вклад в обеспечение безопасности Москвы и жителей столицы.

"Поздравляю московских спасателей с профессиональным праздником и наступающим Новым годом", - написал Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, столичные пожарные способны бороться с огнем в тоннелях, в высотных зданиях, с земли и с воздуха. Спасательные судна могут передвигаться по воде и заболоченной местности, преодолевать ломаный лед, а работники авиацентра обладают навыками десантирования в труднодоступные места.

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