Лавров раскрыл детали предстоящих переговоров по гарантиям безопасности

Россию будут представлять военные на высоком уровне

Переговоры России и США по гарантиям международной безопасности состоятся сразу после окончания новогодних каникул. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД уточнил, что в январе планируется провести основной раунд переговоров по данной тематике именно с Соединенными Штатами.

В состав российской делегации войдут "военные на высоком уровне", отметил Лавров, не называя конкретных чинов и имен. Москва запросила у Запада подтверждение, что "с их стороны будет сделано то же самое".

Как напомнил министр, с 2014 года НАТО заморозило практические мероприятия по военной линии в отношениях с Россией, ограничиваясь периодическими звонками. Однако российская сторона предупредила, что разговор будет иметь смысл только с прямым участием военных, рассказал Лавров в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответы на отказ НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности могут быть разными — в зависимости от предложений военных экспертов.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия стремится достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически в рамках конкретных документов.

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