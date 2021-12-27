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Биолог объяснил опасность бессимптомного "омикрона"

13:20
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Такие люди опасны для окружающих

Бессимптомные больные коронавирусной инфекцией представляют опасность для окружающих, в том числе если речь идет об инфицированных штаммом "омикрон". Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

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Эксперт выдвинул предположение, что эту разновидность COVID-19, как и предыдущие, можно перенести без какой-либо симптоматики: у людей нет внешних проявлений заболевания, однако инфекция развивается внутри.

Несмотря на то, что бессимптомный носитель не чувствует себя заболевшим, окружающие его люди подвергаются риску инфицирования. И уже заразившиеся от бессимптомника могут переносить COVID-19 значительно тяжелее, подчеркнул Аграновский.

Биолог напомнил в интервью радио Sputnik, что вакцинация хотя и не дает стопроцентную защиту от коронавируса, зато позволяет перенести его в значительно более легкой форме, без тяжких последствий для здоровья.

Ранее Аграновский заявил, что специалисты в свое время недооценили COVID-19 — многие не могли предположить, что местное заболевание, станет более серьезным, чем вирус SARS-1.

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