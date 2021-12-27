Песков ответил на вопрос о подготовке к президентским выборам-2024

Это суть ежедневной работы Путина

Кремль ежедневно готовится к следующим президентским выборам, которые пройдут в 2024 году.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подготовка к выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента и Владимира Путина.

"Если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, - это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие. Поэтому все, что делается, это так или иначе есть подготовка", - подчеркнул спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

17 декабря Путин заявил, что еще не определился, будет ли он баллотироваться в президента в 2024 году или нет.

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