Песков ответил на вопрос о подготовке к президентским выборам-2024

Это суть ежедневной работы Путина
Кремль ежедневно готовится к следующим президентским выборам, которые пройдут в 2024 году.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подготовка к выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента и Владимира Путина.
"Если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру, - это такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают свое доверие. Поэтому все, что делается, это так или иначе есть подготовка", - подчеркнул спикер Кремля (цитата по РИА Новости).
17 декабря Путин заявил, что еще не определился, будет ли он баллотироваться в президента в 2024 году или нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram