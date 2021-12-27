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Песков отверг возможность исчерпывающих решений по COVID-19 в ближайшее время

13:02
  • понедельник
  • 27 декабря 2021

Информации о новом штамме "омикрон" пока немного

В ближайшее время в России не могут быть приняты исчерпывающие решения в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день имеется не так много информации о новой разновидности COVID-19. Однако вирусологи и медики работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма.

В настоящее время можно однозначно сказать лишь то, что достигнутый в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусу недостаточен, подчеркнул Песков.

В связи с этим приходится надеяться только на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться, цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в ближайший месяц или полтора столичные власти примут решение относительно мер реагирования на распространение нового штамма коронавируса "омикрон", на основе поведения нового штамма и связанных с ним показателей.

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